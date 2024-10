Berlin - Die umstrittenen Abrissarbeiten am geschichtsträchtigen Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark laufen. Am Dienstag rollten Bagger an das Stadion im Prenzlauer Berg und begannen Gebäude auf der Anlage abzutragen. "Der Abriss hat heute früh begonnen, so habe ich die Nachricht bekommen von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung", bestätigte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) bei einer Pressekonferenz des Senats.