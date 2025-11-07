Es ist fürwahr eine historische Chance, die sich der Stadt Suhl mit einer Übernahme des Simson-Gewerbeparkss in eigene Zuständigkeit bietet. Während viele Städte und Regionen mit Blick auf ein touristisches Zugpferd Alleinstellungsmerkmale an den Haaren herbeiziehen, hat Suhl ein solches neben den Waffen schon längst: Die zum Kult gewordenen, heiß begehrten Simson-Mopeds und ihre noch immer weitgehend erhaltene Geburtsstätte.