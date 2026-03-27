Ein schwerer Sturm riss 1572 das Dach und die beiden oberen Stockwerke des Hildburghäuser Rathauses fort – mitten darin die Familie des Türmers Melchior Sinder. Wie durch ein Wunder überlebten diesen Sturz alle Familienmitglieder unversehrt, wie Zeitzeugen berichten. Nun hat der Meininger Geschichtsforscher Matthias Bretschneider herausgefunden, wohin es Türmer Melchior Sinder und seine Familie nach dem Ereignis verschlagen hatte.