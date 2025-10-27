Im Jahr 1145 schlug die Geburtsstunde der Rhöngemeinde Dermbach. Mit einem anspruchsvollen, unterhaltsamen und abwechslungsreichen Festprogramm feierten die Dermbacher mit zahlreichen Gästen ihr Gründungsjubiläum. Mit über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen und vor allem einer fulminanten Festwoche im Mai gedachten sie der bisher bekannten urkundlichen Ersterwähnung anno 1145.