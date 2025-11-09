Sie haben es alle unversehrt überstanden. Und das will schon was heißen bei 30 Grad Hitze. Dreimal wurde die historische „Schlacht am Berg“ nachgestellt. Eine Probe und zwei Originale. Auf einem großen Feld bei Bad Frankenhausen ging es am ersten Septemberwochenende zur Sache. Reenactment heißt das genaue Wort. Um die 500 Darsteller aus In- und Ausland erweckten die Schlacht zwischen Bauern und Landsknechten zum Leben. Historisch so geschehen 1525.