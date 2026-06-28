Der eigens angereiste Bundeskanzler Helmut Kohl spendete nach der Niederlage in Mexiko-Stadt am Nachmittag (MESZ circa 22 Uhr) persönlich Trost, umarmte im Aztekenstadion innig Teamchef Franz Beckenbauer, der vier Jahre später den WM-Triumph in Rom schaffen sollte.

Kohl hatte noch vor dem Spiel, das um 12 Uhr mittags Ortszeit begann, auf einen 2:1-Sieg für Deutschland getippt. Er gratulierte danach natürlich trotzdem jedem einzelnen deutschen Spieler zu seinen Leistungen.

Eine Woche vorher war die "Hand Gottes" im Spiel

DFB-Chef Hermann Neuberger strahlte über das ganze Gesicht – nach einem 0:2-Rückstand hatte die deutsche Mannschaft Zähigkeit gezeigt: Kampf um jeden Preis – auch wenn es noch so aussichtslos schien. Am Ende triumphierte dennoch Argentinien mit seinem Kapitän Diego Maradona.

Maradona wurde auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet, obwohl er sich eine Woche vor dem Finale im Spiel gegen England den Skandal eines Handspiels bei einem Tor geleistet hatte. Die "Hand Gottes" sei im Spiel gewesen, formulierte der 25-Jährige dreist. Er hatte am 22. Juni nach dem Spiel vor Kameras gesagt: "Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes." Erst gut 20 Jahre später zeigte Maradona Reue.