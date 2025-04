Hinweise durch Tierschützer: Halteverbot für Schäferei nach Hinweisen von Tierschützern

Das Veterinäramt habe sich am Donnerstag gemeinsam mit der Polizei ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Zuvor hatte eine Tierschutzorganisation Hinweise auf die Zustände in dem Betrieb gegeben. Die gemeinnützige Gesellschaft Team Tierschutz mit Sitz in Berlin erklärte, ihr seien Aufnahmen aus dem Betrieb im Südharz zugespielt worden. Diese Fotos und Videos zeigten demnach unter anderem nicht nach Vorschrift entsorgte Kadaver, vernachlässigte und verletzte Schafe.