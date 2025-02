Was machen die Kinder im „Spatzennest“ in Hinternah eigentlich, wenn im Winter der Schnee zum Schlittenfahren fehlt, oder es gar regnet? Ganz klar: Sie setzen sich auf den Hosenboden und malen den Schnee. Anfang Januar haben die 21 kleinen Bären der Schulanfängergruppe damit begonnen. Ein Bild nach dem anderen ist entstanden. Der sechsjährige Tim hatte dann die zündende Idee. Warum nicht eine Ausstellung von Kindern für Kinder daraus machen? Gesagt, getan. Die Jungs und Mädels steckten die Köpfe zusammen und überlegten, wie sie’s angehen wollen. Nicht nur Winter-, sondern auch Frühlings-, Sommer- und Herbstbilder wollten sie zeigen und eine richtige Ausstellung gestalten. Um alles zu koordinieren und konzipieren, gründeten sie ein Ausstellungskomitee. Tim, Timo, Hannes, Bruno, Lotti und Emil gehören ihm an.