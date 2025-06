Weithin sichtbare Katastrophe am Donnerstagnachmittag in Hinternah, einem Ortsteil der Stadt Schleusingen: Der Dachstuhl eines größeren Wohnhauses stand in Flammen. Alle Feuerwehren der Stadt waren mit insgesamt mindestens 60 Feuerwehrleuten über Stunden im Einsatz. Die Bewohner hatten sich nach Angaben der Feuerwehr beim Brandausbruch selbst aus dem Haus in Sicherheit bringen können – sie wurden vom Rettungsdienst betreut, seien jedoch unverletzt geblieben. Der Dachstuhl sei komplett durchgebrannt, das Haus entsprechend stark beschädigt und erst einmal unbewohnbar, hieß es. Angrenzende Häuser in der Nachbarschaft seien nicht gefährdet, teilte die Feuerwehr mit.