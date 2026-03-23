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Hinterm Allgäu das Paradies? Schauspieler Herbert Knaup: Lieber Italien statt Allgäu

Herbert Knaup lebt seit vielen Jahren in Berlin. Wenn er frei hat, zieht es ihn eher in Richtung Mittelmeer als ins Allgäu. Warum ihn seine Heimat trotzdem nicht ganz loslässt.

Hinterm Allgäu das Paradies?: Schauspieler Herbert Knaup: Lieber Italien statt Allgäu
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Herbert Knaup zieht es kaum mehr ins Allgäu, wo er geboren wurde. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Sonthofen/Berlin - Den in Sonthofen geborenen Schauspieler Herbert Knaup (70, "Die Kanzlei") zieht es eher nach Spanien oder Italien denn ins Allgäu. "Dieses Tal war mir immer zu eng, wie eine steinerne Gebärmutter. Hinten geht’s nicht weiter, zu, wie so ein Zahn mit drei Wurzeln, den Flüssen Iller, Breitach, Brettach", sagte er anlässlich seines runden Geburtstags der "Süddeutschen Zeitung". "Nach dem Talschluss geht’s nicht mehr weiter - als Kind dachte ich immer, dahinter ist Afrika oder das Paradies. War aber nur Österreich." 

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Familie habe er nicht mehr im Allgäu, und auch Freunde von damals seien tot, sagte der Wahl-Berliner, der nach eigenen Worten seit 26 Jahren in der Hauptstadt lebt. "Wenn ich da hinfahren würde, könnte ich schon noch ein paar besuchen, aber es ist dort so ein bisschen wie stehen geblieben. Obwohl da eine irre Energie ist! Die nehme ich nun viel mehr wahr als damals als Jugendlicher", sagte Knaup. "Wenn die Sonne da richtig steht und die Luft brilliert in ihrer Pracht, dann haut’s dich schon weg. Das ist dann schon wie eine Tankstelle. Aber es zieht mich nicht unbedingt hin. Da fahre ich lieber nach Spanien oder Italien."

Knaup wurde am 23. März 1956 in Sonthofen geboren. Seit 2015 spielt er in der ARD-Serie "Die Kanzlei" Rechtsanwalt Markus Gellert.