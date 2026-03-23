Familie habe er nicht mehr im Allgäu, und auch Freunde von damals seien tot, sagte der Wahl-Berliner, der nach eigenen Worten seit 26 Jahren in der Hauptstadt lebt. "Wenn ich da hinfahren würde, könnte ich schon noch ein paar besuchen, aber es ist dort so ein bisschen wie stehen geblieben. Obwohl da eine irre Energie ist! Die nehme ich nun viel mehr wahr als damals als Jugendlicher", sagte Knaup. "Wenn die Sonne da richtig steht und die Luft brilliert in ihrer Pracht, dann haut’s dich schon weg. Das ist dann schon wie eine Tankstelle. Aber es zieht mich nicht unbedingt hin. Da fahre ich lieber nach Spanien oder Italien."