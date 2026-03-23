Sonthofen/Berlin - Den in Sonthofen geborenen Schauspieler Herbert Knaup (70, "Die Kanzlei") zieht es eher nach Spanien oder Italien denn ins Allgäu. "Dieses Tal war mir immer zu eng, wie eine steinerne Gebärmutter. Hinten geht’s nicht weiter, zu, wie so ein Zahn mit drei Wurzeln, den Flüssen Iller, Breitach, Brettach", sagte er anlässlich seines runden Geburtstags der "Süddeutschen Zeitung". "Nach dem Talschluss geht’s nicht mehr weiter - als Kind dachte ich immer, dahinter ist Afrika oder das Paradies. War aber nur Österreich."