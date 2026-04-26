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  4. Trump nach Sicherheitsvorfall bei Auftritt evakuiert

Hintergrund unklar Trump nach Sicherheitsvorfall bei Auftritt evakuiert

US-Präsident Donald Trump ist erstmals als Präsident beim White House Correspondents' Dinner dabei. Doch die Veranstaltung wird nach einem Vorfall unterbrochen.

Hintergrund unklar: Trump nach Sicherheitsvorfall bei Auftritt evakuiert
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Trump wird bei Medien-Dinner in Sicherheit gebracht. Foto: Tom Brenner/AP/dpa

Washington - US-Präsident Donald Trump ist nach einem Sicherheitsvorfall bei einer Abendveranstaltung in Washington evakuiert worden. Während des White House Correspondents Dinner', bei dem neben Trump auch viele Regierungsmitglieder anwesend waren, stürmte nach einem lauten Geräusch der Sicherheitsdienst den Raum. CNN berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Secret Service, es habe einen Schützen in der Lobby gegeben. Nach Informationen des Senders befindet sich Trump in Sicherheit und ist unverletzt.

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Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden binnen Sekunden von der Bühne evakuiert. Andere Gäste suchten Deckung unter Tischen. Auf Fernsehaufnahmen waren schwer bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen.