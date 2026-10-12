Hintergrund unklar: 14-Jähriger soll Schulleiter angeschossen haben

Aubagne - Vor einer weiterführenden Schule in Südfrankreich soll ein Schüler auf den Schulleiter und eine Lehrerin mit einem Gewehr geschossen und beide verletzt haben. Wie französische Medien unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft in Marseille berichteten, wurde der 14-Jährige nach den Schüssen in der Stadt Aubagne mit einem Jagdgewehr festgenommen. Der Schulleiter und die Lehrerin wurden verletzt, befinden sich demnach aber nicht in Lebensgefahr. Der Schüler soll vier bis fünf Schüsse abgegeben haben.