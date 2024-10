Hintergründe unklar: Streit in Park in Aschaffenburg - zwei Verletzte

Zeugen hatten am Nachmittag im Stadtpark Schöntal einen Streit innerhalb einer Personengruppe gesehen und die Polizei verständigt, so die Ermittler. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Ein Diensthund der Polizei suchte den Bereich nach Beweismitteln ab. Die Polizei sucht Zeugen, die etwa Personen aus dem Park flüchten sehen haben oder Angaben zur Tatwaffe und deren Verbleib machen können.