Der Auftakt der Jugendweihe-Saison, organisiert vom Verein Jugendweihe Plus, ist gelungen. Seit mehr als 20 Jahren begleitet der Verein junge Menschen im Landkreis Hildburghausen, im Ilm-Kreis sowie in Ohrdruf und Königsee auf dem Weg zu ihren festlichen Feierstunden. Insgesamt 1075 Jugendliche haben sich für die diesjährigen Abschlussfeiern angemeldet, die letzte Anmeldung liegt keine zehn Tage zurück, berichten Vereinsvorsitzende Michaela Salzmann und Vorstandsmitglied Anne Weibezahl.