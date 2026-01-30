Wenn im Landkreis Hildburghausen die fünfte Jahreszeit tobt, verwandeln sich Hallen und Säle in bunte Bühnen. Kapellen spielen, das Publikum schunkelt, tanzt und lacht, die Vereine zeigen, was sie können. Alles wirkt leicht, spontan und am besten auch noch lustig. Doch hinter diesem Leuchten steckt monatelange Arbeit. Ein Büttenabend entsteht nicht zufällig. Er wächst, reift und findet am Ende als präzise komponierter Abend zusammen.