„Save the Date!“ verkündet der veranstaltende SV Floh-Seligenthal zum nächsten Bären Run und hat damit nicht Unrecht. Schließlich gilt es beim Anmeldestart schnell zu sein, da hilft langfristige Planung enorm. Für die 8. Ausgabe des Bären Run ist der 10. Oktober 2027 in die Kalender einzutragen. Ab Mitte Januar wird die Anmeldung möglich sein. Die Startplätze sind wie immer heiß begehrt und limitiert. Zum Adventsmarkt am 6. Dezember in Seligenthal können Startplatz-Gutscheine erworben werden. Diese garantieren den Startplatz. Die Gutscheine sind jedoch auch nur limitiert erhältlich. Also müssen die Bären bei der Reservierung genau so schnell sein wie beim eigentlichen Lauf.