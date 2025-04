Die ersten zehn Haftplätze für ausreisepflichtige Ausländer sollen ab Juli bereitstehen. Das kündigte Justiz- und Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) am Donnerstag bei einem Vorort-Termin in Arnstadt an. Im Außenbereich der dortigen Haftanstalt, im bisherigen Jugendarrest, soll eine eigene Thüringer Abschiebehaftanstalt eingerichtet werden. Meißner plant in den nächsten beiden Jahren eine Aufstockung auf 37 Haftplätze.