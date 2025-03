Doch im Freistaat werden "Sofi"-Fans ohnehin kaum einen Blick auf die teilweise Sonnenfinsternis erhaschen können. "Am dünnsten ist die Bewölkung noch im nördlichsten Teil von Franken, ansonsten haben wir eigentlich überall tiefe Bewölkung und vor allem Regen", kündigte der DWD-Spezialist an. Gegen Abend würden sich die Wolken von Franken zum Alpenrand zurückziehen. "Aber dann ist es zu spät, dann ist die Sache vorbei." Die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland gibt es erst wieder am 12. August 2026.