Gibt es sie also doch – echte Ufos? Bis heute hat die Nasa 143 ungeklärte entsprechende Phänomene registriert. „Meist werden solche Sichtungen mit außerirdischem Leben assoziiert“, sagt Sternwartenchef Olaf Kretzer. Er selbst glaubt nicht an solche Dinge. Er gehört der Gruppe jener an, die wissenschaftliche Erklärungen suchen. Dennoch hat auch er bereits Meldung an die privat betriebene Erfassungsstelle CENAP gemacht. Eine offizielle entsprechende Einrichtung gibt es in Deutschland nicht.