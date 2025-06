Der Vollmond wird im Juni nach Angaben von Zekoll Erdbeermond genannt, weil er in die Zeit der Erdbeerernte fällt. Dass er aktuell orange-rötlich erscheine, sei aber ein Zufall. Der Grund sei der Staub der Waldbrände in Kanada, der zu uns herüberwehe, erläuterte Zekoll. Bereits in der Nacht zu Mittwoch war der Erdbeermond zu beobachten.