Himmelsphänomen Kometen "Swan" und "Lemmon" fliegen am Nachthimmel

Bensheim - "Swan" und "Lemmon" am Nachthimmel: Gleich zwei Kometen können in den kommenden Nächten beobachtet werden, sofern keine Wolken das Schauspiel stören. Am Wochenende erreicht "Swan" die größte Helligkeit und kann von Sternguckern und Hobby-Astronomen verfolgt werden. Dann sei er von erfahrenen Beobachtern mit dem bloßen Auge, in jedem Fall aber mit einem Fernglas zu sehen, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz, der Deutschen Presse-Agentur.