Viele Thüringer in der Natur unterwegs

Wanderungen, Fahrrad- und Bootstouren, aber auch Konzerte gehörten zum Programm vieler Thüringer an dem Feiertag. Jenseits des kirchlichen Hintergrundes hat sich Himmelfahrt als Männer- oder Vatertag eingebürgert. Bei gutem Wanderwetter waren am Donnerstag im Freistaat immer wieder Männergruppen mit traditionellen Bollerwagen anzutreffen, mancherorts waren auch Frauengruppen in der Natur unterwegs. In Gärten oder Parks trafen sich Familien und Freunde zum Grillen. Bis zum frühen Nachmittag meldete die Polizei keine größeren Vorkommnisse.