Berlin - Die ersten Autofahrer mit Alkohol am Steuer hat die Polizei bereits in der Nacht zu Christi Himmelfahrt gestoppt: Experten zufolge ist das Risiko von Unfällen unter Alkoholeinfluss an Vatertag dreimal so hoch wie an einem durchschnittlichen Tag im Jahr. Das hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes im Vorfeld des Feiertags mitgeteilt. Demnach passierten am Vatertag - oder auch Herrentag - vor einem Jahr bundesweit 284 Unfälle, weil Alkohol im Spiel war. Dabei seien insgesamt 64 Menschen schwer und 167 leicht verletzt worden.