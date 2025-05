Himmelfahrt rund um Suhl: Männertour und Familienausflug

Himmelfahrt wird natürlich auch am Bahnhof Rennsteig gefeiert, mit Live-Musik der „Möhrenbacher“ ab 10 Uhr. Bis 17 Uhr sind Gäste an Thüringens höchstem Kopfbahnhof willkommen.

Weltberühmte Schanzen um Kanzlersgrund

In Oberhof kann der Männertag ebenfalls auf besondere Weise gefeiert werden. Die Wanderleiter führen in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zur bekannten Schanzenanlage im Kanzlersgrund und bieten Wissenswertes rund um diesen geschichtsträchtigen Ort, der bis heute von Weltmeistern und Olympiasiegern aktiv genutzt wird. Die Schanzenanlage besteht aus der Großschanze „Hans Renner“ (HS 140) sowie der Normalschanze „Rennsteig“ (HS 100). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; Treffpunkt ist die Oberhof-Information.

Brückentag ist für viele Ruhetag

Der 29. Mai ist ein Feiertag und der 30. Mai damit vielerorts ein Brückentag. Das Rathaus und die Stadt- und Kreisbibliothek sowie der Kinder- und Jugendfreizeittreff in Zella-Mehlis bleiben demzufolge am Freitag geschlossen, betont Stadtsprecherin Linda Münzel. Zwei der drei städtischen Museen der Ruppbergstadt haben dagegen am Freitag, 30. Mai, wie gewohnt geöffnet. Zella-Mehliser und Gäste können das Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“ und das Technikmuseum Gesenkschmiede von 10 bis 17 Uhr besuchen. Ebenso ist das Team der Tourist-Information an diesem Tag wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr für alle Besucher da. Die Freibäder in Zella-Mehlis und Benshausen allerdings bleiben am Donnerstag geschlossen, werden aber – bei guter Witterung – am Freitag öffnen.

Wertstoffhof und Wochenmarkt

Der Zella-Mehliser Wertstoffhof in der Heinrich-Ehrhardt-Straße 82c hat Freitag, 30. Mai, wie gewohnt von 13 bis 18 Uhr geöffnet, ebenfalls am Samstag, 10 bis 16 Uhr. Die Benshäuser Grünschnittannahme ist Samstag, 31. Mai, von 14 bis 17 Uhr offen.

Der Suhler Wochenmarkt wird aufgrund des Feiertages (Himmelfahrt) auf Mittwoch, 28. Mai, vor- und an die Rathausseite verlegt, da auf dem Marktplatz der Jahrmarkt durchgeführt wird. Darüber informiert Stadtsprecher Steffen Hertel.