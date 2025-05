Himmelfahrt in Sonneberg: Ausflugstipps zum Männertag

Am Bahnhof in Steinach bieten die Eisenbahnfreunde Steinach-Lauscha aus ihrem Modelleisenbahnerdomizil heraus gekühlte Getränke „to go“ für alle Wanderer an.

In Hasenthal lädt der Kirmes- und Trachtenverein je nach Wetterlage ins oder ans Dorfgemeinschaftshaus zum geselligen Beisammen ein. Ab 9 Uhr gibt es dort kaltes Bier und später auch feste Nahrung.

Am Naturparkinformationszentrum Spechtsbrunn wird von 10 bis 17 Uhr gefeiert mit Thüringer Spezialitäten vom Grill.

„Ab 9 Uhr stehen wir für euch bereit“, meldet das Team der „Schächerhütt“ in Steinbach. Es gibt Livemusik, Cocktails, Bier vom Fass und kleine Leckereien. Wer mit dem Bollerwagen kommt, darf beim Bollerwagen-Parkplatz einparken und erhält eine Ente (a Ant) gratis.

Im neuen Licht strahlt der Biergarten am Hotel Hüttensteinach. Zur Himmelfahrt ist ab 10 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr gibt es Bratwürste vom Rost .

Die Frankenbaude auf der Wehd lädt ab 8 Uhr alle Gartenmitglieder und sonstigen Gäste ein zu Bratwürsten, Steaks und Getränken.

Ebenfalls in Sonneberg lädt der Kleingartenverein Aufbau im Lutherhausweg ab 8.30 Uhr zu Bratwurst, Steak und Getränken und zur „schönsten Aussicht auf Sonneberg“ ein.

In der Dittrichshütte in Sonneberg, an der Wiesenmaas 22, wird 8 Uhr angezapft. Für den großen und den kleinen Hunger gibt es Fischbrötchen und Deftiges vom Rost – solange der Vorrat reicht.

Die Mitglieder des Feuerwehrvereins Hönbach laden am Himmelfahrtsdonnerstag in den Sonneberger Stadtteil ein – und zwar ab 10 Uhr zu Bratwurst und Bier an den Hönbacher Teichen.

Das Vereinsheim Schiernz ist ab 8.30 Uhr geöffnet und bietet Limo, Bier und Leberkäs, Kaffee und Kuchen an.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus-Schierschnitz wartet ab 8.30 Uhr mit Fassbier und Bratwurst auf. „Bringt gute Laune mit, den Rest haben wir“, heißt es dort. Ab 11 Uhr gibt es neben Kaffee und Kuchen, auch Fleischspieße.

Der Kleintierzuchtverein Neuhaus-Schierschnitz veranstaltet im Vereinsheim auf dem Lindenplatz eine Feierlichkeit. Für Essen und Trinken ist ab 8:30 gesorgt.

Der HSV Neuhaus-Schierschnitz wartet ab 9 Uhr auf dem Vereinsgelände in Lindenberg mit Gegrilltem auf.

Die Feuerwehr Lindenberg bietet an ihrem Gerätehaus ab 8 Uhr mit Speis und Trank auf.

In Mönchsberg findet ab 9 Uhr eine öffentliche Veranstaltung vom Feuerwehrverein Mönchsberg statt. Der Ort des Geschehens ist die Waldstraße 4 im Ort. Auch 2025 ist es wieder ein Anlauf- und Sammelpunkt für diverse Wanderungen.

Beim SV Rottmar Gefell steigt der Männertag ab 9 Uhr mit Essen und Trinken.

Der Feuerwehrverein Rottmar bietet an der alten Feuerwehr von 7 bis 18 Uhr etliche kulinarische Highlights an.

Auf dem Jagdshofer Sportplatz gibt es ab 9 Uhr Bratwürste und Steaks vom Grill. Den Männertag organisiert wieder der VfR Jagdshof 1931.

Der SV Germania Judenbach veranstaltet ebenfalls ab 9 Uhr eine Feier zur Himmelfahrt. Austragungsort ist der Sportplatz Fichte. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Backofenverein Mupperg lädt ab 10 Uhr alle Männertags-Feierwilligen zu einer Einkehr auf dem Backofengelände ein. Die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone ist hier eines der kulinarischen Highlights.

Auf das Gelände der Firma Eckardt in Heinersdorf lädt ab 10 Uhr der dortige Kleintierzuchtverein ein. Für die Kleinen stehen Hüpfburgen bereit, für gute Unterhaltung sorgt die Partyband Hess.

Beim FC Heinersdorf auf dem Sportplatz ist ab 10 Uhr Einiges geboten. Neben Kesselgulasch, Schichtfleisch und Bratwürsten, gibt es noch die eine oder andere sportliche Betätigung.

Die Mitglieder des TV 1864 Mengersgereuth-Hämmern schlagen ab 9 Uhr am Nordic Aktiv Zentrum auf der Hämmerer Ebene ihre Verpflegungsstation auf.

Am Vereinsheim Selsendorf ist ab 10 Uhr mit Getränken, Fischbrötchen, Grillgut, Kaffee und Kuchen für Männertagswanderer vorgesorgt – bei schlechtem Wetter im Zelt.

An den Herrenteichen in Rauenstein lädt die dortige Kirmesgesellschaft zum Waldfest anlässlich Himmelfahrt ein.

Auf dem Schalkauer Galgenberg werden ab 10 Uhr Speis und Trank in großer Vielfalt angeboten. Außerdem gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit der Tanzgruppe des Kulturbundes. Für die Jüngsten stehen Hüpfburg und Kletterbaum bereit.

Auch auf dem Kirchberg in Bachfeld erwartet die Wanderer ab 11 Uhr eine kräftigende Stärkung von Kaffee und Kuchen bis hin zu herzhaften Speisen und Getränken.