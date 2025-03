Hilft auch dem Haushalt: Birx hat Streit um Landesgeld gewonnen

Der Gemeinderat stimmte dem knappen Haushalt zu und muss auch weiterhin nach dem folgenden Motto leben: „Sparsam wirtschaften und die Ausgaben für freiwillige Aufgaben auf ein äußerstes Mindestmaß beschränken.“ Aber so lange man noch eigenständig einen gemeindlichen Haushalt hinbekommt, solange denkt in Birx niemand ernsthaft über die Aufgabe der Eigenständigkeit nach – und so bereitet sich die Kämmerin schon gedanklich auf das nächste Jahr vor, in dem sie für die kleinste Gemeinde des Landkreises wieder die Einnahmen und Ausgaben ordnen will.

Feuerwehr und Bauhof

Für die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr werden im Vermögenshaushalt 20 000 Euro bereitgestellt. Der Haushaltsansatz für die Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges steht mit 50 000 Euro weiterhin zur Verfügung. Das Geld wird bei Bedarf eingesetzt, um einen angemessenen Ersatz kaufen zu können. Sparbuch

Birx hatte Anfang 2025 eine Rücklage von rund 132 800 Euro. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes müssen 34 700 Euro genommen werden. Schulden

Der Schuldenstand beträgt Anfang 2025 82 000 Euro. 4660 Euro werden getilgt, es bleiben am Ende des Jahres 77 390 Euro und damit pro Kopf Schulden von 452,57 Euro.