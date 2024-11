Im Vorfeld der Fahrt nach Rumänien waren so viele Sachspenden eingegangen, dass Torsten Kotzan und Sven Ißleib vom Verein Hilfstransporte Moorgrund (Wartburgkreis) kurzfristig umdisponieren mussten. Doch die Helfer brachten nicht nur Spenden in die Kinderhäuser, sie packten auch wieder kräftig mit an.