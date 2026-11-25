Zwei Plastikschüsseln, ein kleines Waschbecken und ein Tauchsieder, mit dem das Wasser mühsam erhitzt werden musste: So sah bislang der Alltag in der Küche eines kleinen Kinderhauses in Rumänien aus. Rund 25 Kinder werden dort nach der Schule betreut, bekommen täglich eine warme Mahlzeit und Unterstützung bei den Hausaufgaben. Für die beiden Köchinnen bedeutete das Abwaschen allerdings jeden Tag einen erheblichen Aufwand. Damit ist nun Schluss. Helfer aus dem Moorgrund haben bei ihrem jüngsten Hilfstransport eine neue Spülküche eingebaut – mit fließendem warmem Wasser.