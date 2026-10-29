Johannes ist fünf Jahre alt, als er bitterlich weint. Sein Zwillingsbruder darf zur Schule gehen, er selbst muss zu Hause bleiben. Dabei möchte er nichts sehnlicher als Lernen, Lesen und Schreiben können, wie die anderen Kinder auch. Johannes erlitt bei seiner Geburt Sauerstoffmangel. Seine rechte Körperhälfte ist eingeschränkt, Arm und Hand kann er kaum bewegen. Er lebt bei seinen Großeltern in Rehoboth, einer Kleinstadt im Süden Namibias. Für einen Jungen wie ihn scheint Bildung unerreichbar. Doch die Meiningerin Alexandra Zeuß-Groh will sich mit dem Schicksal dieser Kinder nicht abfinden. Sie kämpft, dass Johannes eine Chance bekommt. In der Lebensschule und bei Shining Stars lernt er lesen und schreiben, nimmt jedes neue Wissen begierig auf. Mit gezieltem Training gelingt ihm schließlich etwas, das lange unmöglich schien. Mit seinem beeinträchtigten Arm kann er ein Blatt Papier festhalten. Ein kleiner Handgriff und doch ein großer Schritt in ein Leben, das ihm mehr Möglichkeiten eröffnet.