"Krasses Missverhältnis"

"Wir müssen über die Feuerwehrausbildung in Bayern reden", sagte Siekmann. "Zwischen dem Bedarf der Feuerwehren und dem Angebot der staatlichen Feuerwehrschulen besteht ein krasses Missverhältnis." Die oft ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden hätten großes Interesse an den Ausbildungsangeboten, der Freistaat bediene die hohe Nachfrage aber kaum. In vielen Lehrgängen könne nicht einmal die Hälfte der angefragten Plätze angeboten werden.