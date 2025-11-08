Hilfsangebote: Kommunen sehen sich für Winter-Obdachlosenhilfe gut gerüstet

Erfurt/Jena/Mühlhausen (dpa/th) - Die Thüringer Kommunen sehen sich mit Blick auf die Obdachlosenhilfe im Winter gut gerüstet. "Derzeit reichen die vorhandenen Kapazitäten aus, diese sind aber fast komplett ausgelastet", fasst Sprecherin Anja Schultz die Lage für die Stadt Erfurt zusammen. Für die kalte Jahreszeit würden keine größeren Engpässe erwartet. Auch in Jena, Weimar, Suhl, Eisenach, Mühlhausen und Leinefelde-Worbis stellen die Städte nach eigener Auskunft ein ausreichendes Kontingent an Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. In der Regel werden die Unterkünfte das gesamte Jahr über angeboten, Aufstockungen im Winter gibt es nur in Ausnahmefällen.