Ein Gesellschaftsspiel, ein ferngesteuertes Auto, ein Gutschein fürs Schwimmbad oder einfach etwas, das den Alltag ein wenig schöner macht: Hinter den Wunschkarten an den Weihnachtsbäumen im Landkreis Sonneberg stehen Menschen, die sich auf Weihnachten freuen – und deren Wünsche nicht immer selbstverständlich erfüllt werden können. Gleich an mehreren Stellen der Region gibt es in diesem Jahr Aktionen, die genau das möglich machen sollen.
Hilfsaktionen in Sonneberg Drei Wunschbäume, viele kleine Weihnachtswunder
Martin Glienke 26.11.2026 - 17:00 Uhr