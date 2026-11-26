Ein Gesellschaftsspiel, ein ferngesteuertes Auto, ein Gutschein fürs Schwimmbad oder einfach etwas, das den Alltag ein wenig schöner macht: Hinter den Wunschkarten an den Weihnachtsbäumen im Landkreis Sonneberg stehen Menschen, die sich auf Weihnachten freuen – und deren Wünsche nicht immer selbstverständlich erfüllt werden können. Gleich an mehreren Stellen der Region gibt es in diesem Jahr Aktionen, die genau das möglich machen sollen.