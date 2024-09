Hilfsaktion: Gutes tun an Weihnachten

Zugegeben – bis Weihnachten ist es noch ein paar Wochen hin. Doch wenn auch heuer die weltgrößte humanitäre Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wieder Kindern in aller Welt Freude bereiten will, heißt es, sich sputen. „Jede Kleinigkeit, Kleidung, Süßigkeiten, Spielzeug, Schreib- und Mal-Utensilien, all diese Dinge sind geeignet“, erklärt Johanna Hammerschmidt, die auch heuer im Landkreis Sonneberg den sprichwörtlichen Hut bei der Sammelaktion auf hat. „ Packen Sie diese in einen Schuhkarton oder geben Sie alles in einer Tüte ab und wir packen für Sie.“ Das ganze Jahr über wird in der Marienstraße 6 für die Aktion gesammelt. Fleißige Frauen stricken und häkeln die schönsten Sachen für Kinder. Im vergangenen Jahr wurden 546 Schuhkartons bestückt und auf die Reise geschickt, für den Transport wurden 976,75 € gesammelt, informiert Hammerschmidt und bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben.