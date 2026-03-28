Hilfsaktion: Dreijähriger auf Abwegen - Polizeieinsatz

Nordhausen (dpa/th) - Mutterseelenallein im Stadtgebiet unterwegs, hat ein drei Jahre alter Junge in Nordhausen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Passant hatte den Knirps ohne Begleitung aufgegriffen und die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. Der Kleine habe weder seinen Namen noch seine Wohnadresse nennen können und geweint. Die Beamten riefen bei dem Vorfall am Freitag zunächst ein Rettungsteam, das das Kind betreute.