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  6. Dreijähriger auf Abwegen - Polizeieinsatz

Hilfsaktion Dreijähriger auf Abwegen - Polizeieinsatz

Ein Passant bemerkt, dass ein kleiner Junge ohne Begleitung in Nordhausen unterwegs ist. Er alarmiert die Polizei, die findet schließlich die Mutter.

Hilfsaktion: Dreijähriger auf Abwegen - Polizeieinsatz
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Polizeieinsatz wegen eines kleinen Jungen, der allein im Stadtgebiet von Nordhausen aufgegriffen wird. (Symbolfoto) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Nordhausen (dpa/th) - Mutterseelenallein im Stadtgebiet unterwegs, hat ein drei Jahre alter Junge in Nordhausen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Passant hatte den Knirps ohne Begleitung aufgegriffen und die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. Der Kleine habe weder seinen Namen noch seine Wohnadresse nennen können und geweint. Die Beamten riefen bei dem Vorfall am Freitag zunächst ein Rettungsteam, das das Kind betreute. 

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Zahlreiche Polizeibeamte machten sich dann daran, Straße für Straße Kindergärten und Familien mit kleinen Kindern abzuklappern, um die Eltern ausfindig zu machen. Etwa eineinhalb Stunden später hatten sie Erfolg. Im Beisein einer Jugendamtsmitarbeiterin wurde der Junge an seine Mutter übergeben. Die 34-Jährige hatte das Fehlen ihres Kindes laut Polizei augenscheinlich bis dahin nicht bemerkt.