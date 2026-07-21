Doch die Zeugin konnte sich das Nummernschild merken und brachte die Polizei so auf die Spur des mutmaßlichen Täters. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 61-jährige deutsche Tatverdächtige gegen den Willen der Rollstuhlfahrerin sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben", erläuterte die Polizei - und lobte ausdrücklich das couragierte Eingreifen der Anwohnerin. Der 61-Jährige wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen jedoch unter Auflagen außer Vollzug.