Pentling (dpa/lby) - Eine aufmerksame Anwohnerin ist einer betagten Rollstuhlfahrerin zu Hilfe geeilt und hat zur Aufklärung eines mutmaßlichen Sexualdeliktes beigetragen. Die Frau hatte aus der Ferne beobachtet, wie die Rollstuhlfahrerin auf einem Feldweg in Pentling (Landkreis Regensburg) von einem Mann bedrängt wurde. Sie eilte herbei und sprach den Tatverdächtigen an. "Dieser ergriff daraufhin mit seinem Kleinkraftrad die Flucht", schilderte das Polizeipräsidium Oberpfalz den Vorfall vom Donnerstagnachmittag.
Hilfloses Opfer Zivilcourage bei Sexualdelikt: Zeugin hilft Seniorin
dpa 21.07.2026 - 09:58 Uhr