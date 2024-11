Ebermannstadt (dpa/lby) - Ein Vermisstenfall hat in der oberfränkischen Gemeinde Unterleinleiter ein tragisches Ende genommen: Rettungskräfte fanden am Vormittag eine am späten Freitagabend von ihrer Familie als vermisst gemeldete Seniorin leblos in einem Bach nördlich der Ortschaft. Der Arzt konnte nur noch den Tod der 77-Jährigen feststellen, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt mitteilte.