Als Andreas Hummel, Kreisrat für die Freien Wähler in Hildburghausen, am Dienstagabend die Bilder der toten Fische am Rother Stausee sieht, reicht es ihm. Er wendet sich umgehend mit einem offene Brief an Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU) und fordert dringlich Hilfe aus Erfurt an. „Die aktuellen Vorgänge rund um die Stauseen Roth und Buchenhof in Römhild sind ein ökologischer und verwaltungstechnischer Skandal, der nicht unbeachtet bleiben darf. Ohne jegliche transparente Kommunikation mit den zuständigen Behörden, Verbänden oder der örtlichen Bevölkerung wurden die Wasserstände dieser bedeutenden Gewässer drastisch abgesenkt. Die Folgen sind gravierend und betreffen nicht nur die Natur, sondern auch das Vertrauen der Menschen in die politischen und verwaltungstechnischen Strukturen unseres Landes“, schreibt er.