Hilfe zur Selbsthilfe: Wie Frauen für ihre Sicherheit sorgen können

Trainingseinheiten im Rahmen der Veranstaltung sind „Macht dich groß: Selbstbehauptung mit Körper und Stimme.“ Dabei soll getestet werden, wie man mit Körperhaltung und Stimme nachdrückliche Botschaften aussendet. „Geh in Deckung“ behandelt Abwehr und Konter gegen Schläge. Geübt wird, Angriffe so zu bremsen, dass Gelegenheit zur Gegenreaktion bleibt. Pratzen- und Schlagkopftraining wird unter dem Motto „Hau drauf“ durchgeführt. An speziellen Schlagpolstern und Schlagköpfen üben alle gemeinsam verschiedene Schlag- und Tritttechniken. „Das macht Spaß und du entdeckst, wie viel Kraft und Power in dir steckt“, sagt Roland Abe vom Verein Ju-Jutsu. Wie sich Frauen aus Umklammerungen, Würgen und Festhalten befreien können wird ebenso geübt – „Nicht mit mir“ zeigt Techniken, mit denen das gelingt. Notwehr und Nothilfe steht unter dem Slogan „Dein gutes Recht“. Nach einer anfänglichen Gesprächsrunde vermitteln die Trainer, inwiefern die Selbstverteidigung vom Gesetz abgedeckt ist und was nach einer Notwehrhandlung zu tun ist. Erlernt wird, was Distanzzonen sind und wie man sie einhält.