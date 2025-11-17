 
Hilfe zur Selbsthilfe Wie Frauen für ihre Sicherheit sorgen können

Ein Aktionstag zum Internationalen Tag „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ wird am 29. November in der Parkturnhalle in der Meininger Karlsallee angeboten.

Hilfe zur Selbsthilfe – das wird am 29. November in Meiningen vermittelt. Foto: Roland Abé

Die Abteilung Ju-Jutsu des PSV Meiningen 90 organisiert am 29. November ab 13 Uhr gemeinsam mit dem Meininger Frauenhaus, der Interventionsstelle „Hanna“ und dem Verein „Frauen helfen Frauen“ Meiningen einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs unter dem Motto „Nicht mit mir – Täter suchen Opfer, keine Gegner“.

Trainingseinheiten im Rahmen der Veranstaltung sind „Macht dich groß: Selbstbehauptung mit Körper und Stimme.“ Dabei soll getestet werden, wie man mit Körperhaltung und Stimme nachdrückliche Botschaften aussendet. „Geh in Deckung“ behandelt Abwehr und Konter gegen Schläge. Geübt wird, Angriffe so zu bremsen, dass Gelegenheit zur Gegenreaktion bleibt. Pratzen- und Schlagkopftraining wird unter dem Motto „Hau drauf“ durchgeführt. An speziellen Schlagpolstern und Schlagköpfen üben alle gemeinsam verschiedene Schlag- und Tritttechniken. „Das macht Spaß und du entdeckst, wie viel Kraft und Power in dir steckt“, sagt Roland Abe vom Verein Ju-Jutsu. Wie sich Frauen aus Umklammerungen, Würgen und Festhalten befreien können wird ebenso geübt – „Nicht mit mir“ zeigt Techniken, mit denen das gelingt. Notwehr und Nothilfe steht unter dem Slogan „Dein gutes Recht“. Nach einer anfänglichen Gesprächsrunde vermitteln die Trainer, inwiefern die Selbstverteidigung vom Gesetz abgedeckt ist und was nach einer Notwehrhandlung zu tun ist. Erlernt wird, was Distanzzonen sind und wie man sie einhält.

Dieser Basis- und Aufbaukurs startet um 13 Uhr in der Parkturnhalle (Dojo des PSV), Karlsallee 2. Er ist für Mädchen ab 14 Jahre und Frauen kostenfrei – „Kostenlos, aber nicht um sonst“, so die Organisatoren. T-Shirt und Jogginghose mitbringen und los geht’s. Anmeldungen von interessierten Mädchen und Frauen sind telefonisch beim Frauenhaus (03693) 50 20 26 oder per E-Mail frauenhaus.meiningen@t-online.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.