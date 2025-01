Hilfe vom Land?: Wie wär’s mit Unterstützung für Winterwelt?

Kaiserwetter am Eröffnungswochenende für die Winterwelt Schmiedefeld. Sowohl Skilift als auch Rodelhang waren an jenem Wochenende Mitte Januar bestens besucht. „Heute ist der Lift wegen des Wetters nicht in Betrieb gewesen, aber die ersten Tage waren sehr erfolgreich“, sagte zur Ortsteilratssitzung am Donnerstag Ortsteilbürgermeister Ralf Krieg. Man sei froh, dass der Betrieb angelaufen sei. „Aber wenn das Wetter nicht mitspielt, haben wir keine Chance“, so Ralf Krieg mit vorsichtigem Blick auf die kommenden Tage bis zu den Ferien, für die Regen und Plusgrade angesagt sind. Der Lift sei gut präpariert worden, doch gegen das Wetter könne man nichts ausrichten, betonte er noch einmal.