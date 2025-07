Hilfe mit Herz Haina feiert für Jannik

Es gibt diese Abende, an denen man spürt: Etwas Besonderes ist geschehen. Der 19. Juli in Haina war so ein Abend. Dort, wo sich normalerweise die Ruhe eines kleinen Dorfes ausbreitet, pulsierte das Herz einer ganzen Region – für einen Jungen, der gerade jetzt jede Unterstützung braucht: Jannik Endesfelder. Was in der idyllischen Parkanlage von Haina auf die Beine gestellt wurde, war mehr als ein Benefizkonzert. Es war ein Fest der Solidarität, ein leuchtendes Zeichen gelebter Nächstenliebe. Über 300 Menschen kamen zusammen – zum Feiern, zum Helfen, zum Hoffen. Und sie kamen mit offenen Herzen und vollen Händen.