Einmal im Jahr steht sie öffentlich im Mittelpunkt: Angelika Fleischmann, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Meiningen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates informierte sie über ihre Aktivitäten im Jahr 2025. Meist finden diese individuellen Gespräche, Beratungen mit Vereinen oder Einrichtungen im stillen Kämmerlein statt. Aber im November, da kam Angelika Fleischmann die große Bühne – sprich Georgstraße – gerade recht. An dem 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, weihte sie zusammen mit Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder die Rote Bank ein. Diese steht in der zentralen Einkaufstraße der Kreisstadt und macht weithin sichtbar auf die oft häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Ein QR-Code auf der Bank leitetet Hilfesuchende zu entsprechenden Angeboten weiter, zum Beispiel zum Frauenhaus in Meiningen. An dem 25. November wurden obendrein städtische Gebäude orange angeleuchtet, um auf das Thema sichtbar hinzuweisen.