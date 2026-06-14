 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Köpping fordert besseren Schutz für Pfändungsschutzkonten

Hilfe in der Schuldenfalle Köpping fordert besseren Schutz für Pfändungsschutzkonten

Wer in der Schuldenfalle steckt, soll trotzdem nicht um Miete oder Strom bangen müssen. Dazu gibt es bestimmte Konten. Deren Schutz müsse besser durchgesetzt werden, sagt Sozialministerin Köpping.

Hilfe in der Schuldenfalle: Köpping fordert besseren Schutz für Pfändungsschutzkonten
1
Hochverschuldete Menschen können mit einem sogenannten P-Konto einen festen Betrag vor einer Kontopfändung schützen. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Dresden (dpa/sn) - Sozialministerin Petra Köpping hat einen wirksameren Schutz von Pfändungsschutzkonten angemahnt. "Menschen müssen auch in einer finanziellen Notlage Zugriff auf die Mittel haben, die für Miete, Strom, Lebensmittel oder Medikamente benötigt werden", erklärte die SPD-Politikerin. "Wenn gesetzliche Schutzvorschriften nicht konsequent umgesetzt werden, kann dies die Existenz der Betroffenen unmittelbar gefährden." 

Nach der Werbung weiterlesen

Es brauche bundesweit einheitliche Standards für Banken, eine bessere Schulung von deren Mitarbeitern zur aktuellen Rechtslage sowie wirksame Sanktionen bei Verstößen. Denn trotz eindeutiger Vorgaben gebe es immer wieder Probleme bei der Umwandlung von Giro- in sogenannte P-Konten. Bei einem solchen Konto ist ein festgelegter monatlichen Betrag für Betroffene vor Pfändung geschützt.