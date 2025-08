Menschen sind verschieden, vielfältig, ungeheuer facettenreich. Warum also sollten nicht auch die Zugänge zu ihnen so verschieden, vielfältig und facettenreich sein wie sie selbst? Vor allem dann, wenn sie in schwierigen Lebenslagen sind. Wie zum Beispiel dann, wenn sie noch ganz am Beginn ihres Berufslebens stehen und dabei zu scheitern drohen.