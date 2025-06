Auf einer Schwalbe fährt die Agathe-Beraterin durch Thüringen – in der Animation auf der Website. Schwester Agnes aus DDR-Zeiten lässt grüßen. Antje Hübel, eine von vier Agathe-Beraterinnen im Ilm-Kreis, ist moderner unterwegs. Auf dem Hof des Landratsamts in Arnstadt startet sie den E-Motor ihres kleinen Dienstautos – und los geht’s zu ihrem ersten Termin an diesem Tag nach Geschwenda.