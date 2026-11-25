Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, öffnen die Arnstädter Kirchgemeinden wieder ihre Türen für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Im Rahmen der traditionellen ökumenischen „Aktion Gastfreundschaft“ wird im Gemeindehaus am Pfarrhof jeden Dienstag um 11.30 Uhr ein kostenloses, warmes Mittagessen sowie Kaffee und Tee ausgegeben. Das Angebot läuft von Sankt Martin bis zur Fastnacht.