Hilfe für Senioren "Agathe" gegen Einsamkeit im Alter auch im Kreis Gotha

Gotha/Erfurt (dpa/th) - Das Landesprogramm "Agathe" zum Schutz alter Menschen vor Vereinsamung wird jetzt auch im Landkreis Gotha umgesetzt. Damit gibt es in insgesamt 14 der 22 Kreise und kreisfreien Städte in Thüringen Angebote für alleinlebende alte Menschen, wie das Thüringer Sozialministerium mitteilte. Das Programm soll alleinlebenden Frauen und Männern so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrem eigenen Haushalt ermöglichen. Das Land stellt dafür in diesem Jahr 3,8 Millionen Euro zur Verfügung.