Dabei sein und doch nicht richtig dazugehören: Für Menschen, die schlecht hören, kann eine Lesung, ein Vortrag oder eine Versammlung schnell zur Belastungsprobe werden. Wer ständig nur Bruchstücke versteht oder sich extrem auf das Zuhören konzentrieren muss, verliert irgendwann die Freude am Zuhören. Manche ziehen sich zurück, andere gehen erst gar nicht mehr hin. Eine mobile Hörsäule soll helfen, diese Barriere zu überwinden und schwerhörigen Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen.