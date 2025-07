Wald und Feld bei Gösselsdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt stehen seit dem frühen Mittwochnachmittag auf einer Fläche von mindestens zehn Hektar in Flammen. Rund 150 Feuerwehrleute aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt sind seit ab gegen 14 Uhr im Einsatz, berichtet die Ostthüringer Zeitung. Und auch der Katastrophenschutz des Ilm-Kreises unterstützt beim Kampf gegen die Flammen. Am frühen Abend waren 25 Kameraden mit vier Fahrzeugen von Gehren aus in den Nachbarkreis gestartet. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Arnstadt, eines der Feuerwehr Großbreitenbach/Böhlen und eines der Wehr Ilmenau-Roda haben sich auf den Weg gemacht.