Der Anblick war traurig: An den Ufern des stark wasserreduzierten Stausees Buchenhof lagen zahlreiche tote und sterbende Süßwassermuscheln Was für Spaziergänger ein Bild des Entsetzens war, wurde für die Behörden jetzt zum Handlungsauftrag. Nachdem das Landratsamt Hildburghausen eingeschaltet wurde, gab es am Donnerstag einen Ortstermin mit Vertretern der unteren Naturschutzbehörde, dem Römhilder Angelverein und der Thüringer Fernwasserversorgung.