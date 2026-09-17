Hilfe für Mütter in Not "Jeder Fall ist einzigartig" - 25 Jahre Babyklappe in Hessen

Der SkF in Fulda, der die Adoptionen vermittelt, begleitet danach die neuen Familien. Es gibt Ansprechpartner und es werden Treffen organisiert, wie ein Sommerfest mit den Adoptionsfamilien. Geplant sei auch, Jugendliche zusammenzubringen, die einst Babyklappen-Kinder waren. Das sei wichtig, um zu sehen, "dass sie nicht alleine sind mit ihrem Lebenslauf", sagt Berg. "Sondern dass es eine ganze Community gibt, die das gleiche Schicksal hat."

Ethikrat empfahl Schließung

Allerdings gelten Babyklappen auch als umstritten. Kritiker bemängeln, dass das Konzept das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft verletzt. Seit 2014 gibt es etwa auch die Möglichkeit der vertraulichen Geburt. In einer Stellungnahme empfahl der Ethikrat bereits 2009 eine Schließung der Klappen. Die Angebote anonymer Kindesabgabe seien ethisch und rechtlich sehr problematisch, insbesondere weil sie das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft und auf Beziehung zu seinen Eltern verletzten, hieß es.

Ein Punkt, den auch der Kinderschutzbund Hessen kritisch sieht. "Grundsätzlich begrüßen wir, dass es Babyklappen gibt", sagt Vorsitzende Silke Arnold. "Aber die abgelegten Kinder haben keinerlei Möglichkeit, herauszufinden, wer ihre leiblichen Eltern sind." Wünschenswert wäre eine juristische Nachjustierung. Das Leben des Kindes sei natürlich wichtiger als das Wissen um die leiblichen Eltern, erklärt sie. "Aber das Ablegen in eine Babyklappe ist für die Kinder oft eine traumatische Erfahrung, die sie in ihrem Leben begleitet."

Jutta Berg, die schon so viele abgegebene Kinder betreut hat, sagt, die Frauen seien in einer Not, die es nicht erlaube, das Kind bei sich zu behalten. Die Babyklappe sei eine von vielen Hilfsmöglichkeiten Ja, es gebe ein Recht auf Herkunft, betont die Rentnerin. Aber: "Das Recht auf Leben steht für mich höher".